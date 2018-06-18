2 | 6

64 yaşındaki aktörün çok kaba olduğunu belirten kimliği gizli adam, "John Travolta'nın karanlık bir tarafı vardı. Sürekli müstehcen imalarda bulunuldu. Benden kalçalarına masaj yapmamı isterdi. Birçok kişiyi de taciz etti" şeklinde konuştu.