Jonathan Rhys Meyers ve eşi Mara Lane bebeklerini kaybetti

Rol aldığı Tudors adlı diziyle tanınan Jonathan Rhys Meyers ve oyuncu eşi Mara Lane, hayatlarının en büyük acısını yaşadı.

Genç çift, henüz doğmamış bebeklerini anne karnında kaybetti. Mara Lane, doktorun kendisine "Ne yazık ki bebeğinizin kalp atışını alamıyorum" dediği anı gösteren videoyu Instagram sayfasında paylaştı.

Genç kadının bu paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından destek mesajlarına boğuldu. Mara Lane de kendisine gösterilen bu sevgi ve destek için takipçilerine teşekkür etti.

Mara Lane, bu paylaşımından sonra takipçilerinin de başlarından geçen benzer deneyimleri paylaştığını belirterek "Tüm bunlar bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Hepinize kalbimizin en derin yerinden teşekkürlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

Mara Lane, bu paylaşımından sonra takipçilerinin de başlarından geçen benzer deneyimleri paylaştığını belirterek "Tüm bunlar bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Hepinize kalbimizin en derin yerinden teşekkürlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

Jonathan Rhys Meyers, bir süre önce alkol bağımlılığı nedeniyle gündeme gelmişti. Dublin Havaalanı'nda sarhoş olarak görüntülenen Rhys Meyers, polisler tarafından güçlükle denetim altına alınmıştı.

Mara Lane

Jonathan Rhys Meyers