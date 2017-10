Josef de Souza: Chelsea, Arsenal ve Liverpool'dan teklif gelirse durum farklı gelişebilir

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın DHA'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:



LİGE KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTINIZ. YAŞANILAN PUAN KAYIPLARI SİZİ UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLEDİ Mİ?



Biz kesinlikle hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Zor anlar yaşadığımızda, istediğimiz skorları alamadığımız ligin ilk maçlarında her zaman inancımızı koruduk. Skorlar kötü de olsa biz her zaman şampiyon olabileceğimize inandık. Şu an da bu inancımız geçerli. Büyük takımlarla karşılaştık, önümüzde hala oynamamız gereken zor maçlar var. Ligin ilk yarısını lider bitirebilecek konumdayız. Lig uzun bir maraton, oynamamız gereken çok maç var. İnancımız sürüyor, isteğimiz şampiyon olmak.



ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR. AYKUT KOCAMAN İLE İLGİLİ NE SÖYLERSİN?



Kesinlikle bir teknik direktörle uzun süre çalışmak her yıl teknik direktör değiştirmekten iyidir. Çünkü futbolcular teknik direktörü, teknik direktör de takımını tanır. Karşılıklı iletişim iyi kurulduğunda işler daha iyi bir noktaya gelecektir. Umuyorum bu sezondaki çalışmamızın karşılığını, emeklerimizin sonucunu şampiyon olarak alırız. Şu an iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Aslında takımın inşa süresi devam ettiğini söyleyebilirim. Eğer bu süreci iyi bir şekilde geçirebilirsek, takım ilerleyen dönem için çok daha güçlü bir noktaya gelecektir. Aykut hocayla yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Üç aylık bir süreci geride bıraktık. Umarım bu gelişimimizi sürdürür, sezon sonunda şampiyon oluruz. Hocamız da emeğinin, çalışmalarının karşılığını almış olur.



AYKUT KOCAMAN GELDİKTEN SONRA SENİN SAHADAKİ POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU MU?



Benim pozisyonum açısından bakacak olursak bazı değişiklikler oldu bu sezon. Artık biraz daha geride kalıyorum. Takımın dengesini sağlamaya çalışıyorum. Emniyet sübabı gibi değerlendirebiliriz pozisyonumu. Takımın gerisinde oluşabilecek tehlikeyi önleyebilecek bir oyun oynuyorum. Taraftarlarımız geçtiğimiz sezon gibi ceza sahasına giren, gol arayan bir Souza bu sezon o kadar göremeyecek. Ama kendimi çok iyi hissettiğim bir pozisyonda oynuyorum. O nedenle bu sezon iyi bir Souza görecek herkes. Alışık olduğum bir pozisyon. Performansımın burada iyi olduğunu, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Her hafta gelişerek, maçtan maça üstüne katarak yoluma devam etmek istiyorum. Aykut hocayla yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Üç aylık bir süreci geride bıraktık. Umarım bu gelişimimizi sürdürür, sezon sonunda şampiyon oluruz. Hocamız da emeğinin, çalışmalarının karşılığını almış olur.



BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALINAN 3 PUAN DIŞINDA NE KAZANDINIZ?



Derbiler üç puan getirmez sadece. Bundan çok daha ötesini getiren derbiler olur her zaman. Beşiktaş derbisi de bize özgüven kattı. Her şeyden önemlisi neşe kattı. Daha rahat çalışmamızı sağlayacak bir ortam getirdi. Açıkçası Beşiktaş'ı yenmek harikaydı. O akşam çok güzel bir gece yaşadık. Bu açıdan Beşiktaş derbisi üç puandan çok daha fazlasını bize verdi.

DERBİ ÖNCESİ YENİ GELEN YABANCILARA ORTAMI ANLATTIN. MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDAKİ GÖZLEMLERİN NE OLDU?



Soyunma odasına ilk girdiğimde sadece sevinç ve coşku gördüm. Daha önce yeni gelen yabancı futbolculara derbilerde nasıl bir ortam olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Maçtan sonra onlara baktığımda daha önce yaşamadıkları bir şeyi yaşadıklarını yüzlerinden anladım. Taraftarlarımızın maçtan sonra yaptığı kutlama, onlarla birlikte o coşkuyu paylaşmamız gerçekten muhteşemdi. Maçtan sonra soyunma odasında herkes çok mutluydu. İçerde büyük bir kutlama havası vardı. Fenerbahçe taraftarları da bize ne kadar büyük olduklarını gösterdiler. Arkadaşlarıma daha önce anlattıklarımın bir taktiği oldu o akşam yaşadıklarımız. Söylediklerim o akşam gerçekleşti. Önümüzde daha çok fazla bu tür maç var. Yeni gelen arkadaşlarımız bu yaşanılan coşkunun daha büyüğünü yaşamayı hak ediyorlar.



MEHMET EKİCİ'NİN SAHADAKİ VARLIĞI SİZİN OYUNUNUZU KOLAYLAŞTIRIYOR MU?



Mehmet Ekici gerçekten sıra dışı bir oyuncu. O'nun toparlanmasını, sahalara geri dönmesini iple çektik. Beşiktaş karşılaşmasıyla aramıza dönüp 45 dakika forma giydi. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını gördüm sahada. Sadece benim ve Ozan'ın değil, tüm takımın işini kolaylaştıracak bir oyuncu. Çünkü her futbolcu yanında kaliteli oyuncu oynamasını ister. Mehmet Ekici gerçekten kaliteli bir oyuncu. Sıra dışı, takıma yararı dokunacak bir futbolcu.



PREMIER LİG'DEN KULÜPLER ARASINDA SANA BİR TEKLİF GELDİ. İNGİLTERE'YE GİTMEYİ DÜŞÜNDÜN MÜ?



WBA'dan sezon başı Fenerbahçe'ye benimle ilgili bir teklif geldi. O dönem kamuoyunda belli paralar konuşuldu. Görüşmeler iki kulüp arasında bir süre sürdü. Premier Lig'de oynamayı her zaman çok isterim. Sadece benim değil, her oyuncunun rüyasıdır bu. Ama bu transfer için doğru an değildi. Benim hala Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Atmam gereken birçok adım, yapmam gereken birçok iş var burada. Hep birlikte doğru an olmadığına karar verdik. Burada kaldım ve bu kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçı da bana göre bunun bir ispatıdır. Kendimi biraz daha geliştirdiğimi, ileri taşıdığımı görebiliyorum. Bundan sonra da bu gelişimimi sürdürmeye gayret göstereceğim. Olur da bir gün Chelsea, Arsenal, Liverpool gibi takımlardan bir teklif gelirse o zaman durum farklı gelişebilir. Ama şu an hiçbir şekilde burada kalmaktan pişmanlık duymuyorum.



ALEX DE SOUZA TÜRKİYE'DE TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN SAYGI DUYDUĞU BİR İSİM. 9 SENE TÜRKİYE'DE OYNADI. SENİN HEDEFLERİN ARASINDA TÜRKİYE'DE UZUN SÜRE OYNAMAK VAR MI?



Alex de Souza ile ilgili konuşmak zor açıkçası. Alex farklı, sıra dışı bir oyuncuydu. Futbolcu olarak bambaşka bir adamdı. O burada kendi hikayesini yazdı. Ben de Türkiye'de kendi hikayemi oluşturmak istiyorum. Ama bunu yapmak için kupalar kazanmaya ihtiyacım var. Takımımla beraber başarılara ulaşmaya ihtiyacım var. Bu şekilde hem ben, hem de taraftarlarımız mutlu olabilir. Saha içinde elimden gelenin hepsini vermeye çalışıyorum ama kupa kazanmadıktan sonra gösterdiğim performans hiçbir işe yaramaz. Kupanız yoksa unutulursunuz, kimse adınızı hatırlamaz. O nedenle Fenerbahçe ile kupalar kazanmayı, başarılara ulaşmayı çok istiyorum. Sonrasında sözleşme yenileme fırsatım olursa, 6-7 yıl burada oynama fırsatım olursa burada kalmak isterim. Ama dediğim gibi önce hem taraftarlarımıza, hem de kulübümüze bu mutluluğu yaşatmamız gerekiyor. Burada şampiyonluklar görmeyi, kupalar kaldırmayı çok istiyorum. Bu şekilde Fenerbahçe'de adımı tarihe yazdırabilirim.



İSTANBUL'U BREZİLYA'DA NASIL ANLATIYORSUN?



Ben Rio de Janeirolu'yum. Rio çok sevdiğim bir şehir. Futbolu bıraktıktan sonra da hayatımı Rio'da geçireceğim. Ama Rio'yu bir kenara bırakırsak ikinci sırada kesinlikle İstanbul geliyor. Porto'da, Brezilya'nın bir şehri olan Porto Alegre'de, Sao Paulo'da yaşadım. Birçok şehri ziyaret etme fırsatım oldu. Bunların arasında gerçekten İstanbul en sevdiğim şehir. Kendim için seçtiğim yeri bir kenara koyuyorum, İstanbul son derece güzel, etkileyici bir yer. İnsanlarla konuştuğumda her zaman olumlu referanslar veriyorum. Bir dönem İstanbul'da üzücü olaylar yaşandı. İnsanlar yurt dışından buraya baktıklarında korkuyla benimle konuşuyorlardı. Ama ben her zaman olumlu düşüncelerimi o dönemde de aktarmaya devam ettim. İstanbul'da yılda bir kere böyle olaylar yaşansa da Brezilya'da her gün güvenlikle ilgili olaylar oluyor. O yüzden Brezilya'dan çok daha iyi bir güvenlik İstanbul'da sağlanmış durumda. Kendimi burada güvende ve huzurlu hissediyorum.

FUTBOL DIŞINDA NELER YAPARSIN?

Futbol dışında arda kalan zamanlarda yine futbol seyrediyorum. Futbolu takip etmekten büyük keyif alıyorum. Bunu da bir kenara koyarsak çocuklarımla futbol oynuyorum. Onlarla vakit geçirirken yine topun peşinden koşuyorum. Eğer birden fazla izin günüm olursa seyahat etmeyi seviyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü görmek, onlarla beraber olmak benim için büyük bir mutluluk. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini keşfetmeye çalışıyorum. Burada olmak benim için bir fırsat. Bu ülkeyi tanımak, bu ülkenin tarihi güzelliklerini görmek benim için önemli. Farklı bir kültür tanıyorum. Birçok tarihi yerler var. Oralara gitmeye, tanımaya gayret ediyorum.



BEŞİKTAŞ MAÇINDA TELEVİZYONUNU KIRAN TARAFTAR OLDU. SEN DE BU TARAFTARA YENİ BİR TELEVİZYON ALMAK İSTEDİN. ULAŞTIN MI KENDİSİNE? TÜRK FUTBOLSEVERLERİN FUTBOLA BU AŞIRI BAĞIMLILIĞINI NASIL YORUMLARSIN?



Brezilya'da bile bu görüntüler yayınlandı. Haber bültenleri bu olayı konu etti. Brezilya'dan beni arayanlara buradaki insanların futbola nasıl bağılı ve tutkulu olduklarını anlattım. Buradaki taraftarlar hayatımda görmediğim kadar takımlarına bağlılar. Futbolu sonuna kadar yaşıyorlar. Beşiktaş maçının ardından internette dolaşırken insanlar bana bu videoyu yolladıklarını gördüm. Görüntülere bir göz attım. Maçın verdiği mutlulukla beraber televizyonunu kıran arkadaşa yardım etme kararı aldım. Ona yeni bir televizyon alacağım. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Kimse televizyonunu kırmasın. O arkadaşın adres bilgilerini aldım. Televizyonu alıp yollayacağım. Ama bir kez daha belirteyim, bu son bir daha böyle bir şey yapmayacağım.