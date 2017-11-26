Josef De Souza'dan itiraf: Mehmet Topal ile daha iyiyiz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Josef de Souza ile Alper Potuk, karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Karşılaşma sonrası konuşan Josef de Souza "Gerçekten savaşarak bu galibiyeti aldık. Bu statta daha önce galip gelmemiştik. Mantalitemizi değiştirdik ve kazanmak için bu şekilde devam etmeliyiz. Mehmet Topal ile defansif olarak daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Alper Potuk ise "Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlandık, takım arkadaşlarım maçın öneminin farkında. Çok kötü denilen Fenerbahçe bugün kazanır, haftaya da kazanırsa nerede olur herkes görecek." diye konuştu.