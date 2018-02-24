Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Josef de Souza, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş maçının zor olduğunu belirtip, "İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyeriyle ilgili, "Takımım için çok önemli bir oyuncuyum. Ben potansiyelimi ve takıma büyük katkıda bulunduğumu biliyorum. Fenerbahçe'de kazandığım kupaları, zaferleri miras bırakmak istiyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE KALMAYI SEÇTİM

Devre arasında West Bromwich Albion'a transferi son anda yatan oyuncu, "West Bromwich ile görüşmeler iyi gidiyordu aslında. Ancak daha sonra ben bazı koşulları kabul etmedim ve Fenerbahçe’yi seçtim. Bana göre doğru bir tercihti yaptığım. Şu anda Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışıyorum. Burada hocamız bana saygılı davranıyor, değerli olduğumu hissettiriyor. Benimle her konuşmasında değerimden bahsediyor ve niye onlar için mücadele etmem gerektiğini anlıyorum" diyerek transfer sürecini anlattı.

Josef, Milli Takım konusunda ise, "Casemiro ve Fernandinho benim milli takım şansımı zora sokan iki fantastik oyuncu. Paulinho da var. Real Madrid, Barcelona ve City'de oynayan oyuncular. Bu nedenle ben dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğumuza inanıyorum. Brezilya'da benim mevkiimde forma giyen çok sayıda iyi oyuncu var. Fakat ben de iyi bir performans sergileyerek Tite'nin kafasında soru işaretleri bırakmak istiyorum. Yine de umudum var. Umudumu kaybedersem zaten hırslı bir oyuncu olmaktan uzaklaşırım. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu sırada da çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Süper Lig’de Giuliano, Talisca, Gomis ve Adebayor gibi üst düzey yıldızlar olduğunu da söyledi.