Josef de Souza: ''Ya West Bromwich'in teklifini kabul edin ya da sözleşmemi uzatın''

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Josef de Souza ile WBA arasındaki flört devam ediyor...

Daily Mail'in haberine göre transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapan ama bu teklifi kabul görmeyen WBA, Josef için tekrar harekete geçti. Brezilyalı oyuncunun da Premier Lig ekibine gitmek istediği ve yönetime, ''Satıp satmama kararı sizde fakat eğer satmayacaksanız sözleşmemi uzatın.'' talebinde bulundu.

Premier Lig'de düşme hattında bulunan ve Kış transfer döneminde takımına takviye yapmak isteyen WBA, Josef de Souza için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın değişilmezlerinden olan Josef, Fenerbahçe formasıyla ligde 11 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

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