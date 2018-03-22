Josef de Souza'nın yolu yine İngiltere'ye düşecek gibi gözüküyor...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Watford, Josef de Souza için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Bu teklifi kabul etmeyen Fenerbahçe, Josef için 16 milyon Euro talep etti. Watford'un teknik direktörü Javi Gracia, Fenerbahçe'nin maçlarını Josef de Souza için takip ettiği ve oyuncuya hayran olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Watford ve Fenerbahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Josef de Souza, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 25 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.