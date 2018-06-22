Julübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Genç kanat oyuncusunun transferi için Roma, Ajax'a 17 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Kluivert'ın performansına bağlı olarak İtalyan ekibinin kasasından en fazla 1,5 milyon avro daha çıkabilecek.

İki kulüp arasındaki anlaşma kapsamında Kluivert'ın 25 milyon avronun üzerinde başka takıma transfer olması halinde Ajax, 4 milyon avroyu geçmemek koşuluyla bu transferden yüzde 10 pay alacak.

Hollandalı eski yıldız oyuncu Patrick Kluivert'ın oğlu Justin, altyapısından yetiştiği Ajax ile çıktığı 56 maçta 13 gol attı.