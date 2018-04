Karşımıza ilk Brothers - A Tale of Two Sons’la çıkan Hazelight Studios, yeni iki kişilik oyunu A Way Out ile oyuncuları eski Atari günlerine götürmeyi amaçlıyor. Geliştirici stüdyonun başındaki İsveçli yönetmen Josef Fares, önceki oyununda olduğu gibi, hikâyeyi iki kahramanın macerası olarak aktarıyor. İlkinde iki kardeşin, babalarını kurtarmak için şifalı bir bitkiyi arayışa çıktıkları duygusal bir yolculuk vardı. Şimdi, dost olan iki mahkûmun hapishaneden kaçışı ve sonrasındaki mücadeleleri ele alınıyor. İster online olarak isterse yan yana bölünmüş bir ekranda hızlı geçişlerle iki karakteri de kontrol edecek ve adeta bir kaçış filmi izlermişçesine ekrana kilitleneceksiniz. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Oyuna başlarken yapmanız gereken ilk şey, karakterler arasında bir seçim yapmak. Ağzı laf yapan, daha çok dolandırıcı kimliği ön planda olan Vincent’ı mı tercih edeceksiniz, yoksa dik başlı, kaba kuvvete başvurmaktan çekinmeyen Leo’yu mu? Seçim tamamen size kalmış. İki karakterin hikâyedeki kritik rolleri ve sorumluluğu eşit ağırlıkta olacak. A Way Out kimi anlarda Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption), kimi anlardaysa 70’lerin polis parodilerine göndermelerle ilerleyen bir havada. Oyundaki önemli nokta oynadığınız kişiyle karakterler üzerinden kurduğunuz iletişim!

Her ne kadar kaçış macerası hapishanede başlasa da oyunda birbirinden farklı bölgelere de yolculuk yapacaksınız. Büyük bir çiftlik, sinema salonu, eğlence parkı ve ormanda değişik bulmacalar, etkileşime geçebileceğiniz objeler ve konuşabileceğiniz farklı karakterdeki insanlarla karşılacaksınız. Son olarak, A Way Out her ne kadar eğlenceli bir yolculuk olsa da, oyunu bitirdiğinizde bir eksiklik hissedeceksiniz. Bunun sebebi aslında karakterlerin finale doğru bir değişim yaşamamaları ya da olaylardan ders çıkarmamaları... Sizinle oynayan arkadaşınızın hayatını defalarca kurtaracak, bulmacalarda yardımlaşarak güzel anlar yaşayacaksınız. Bu anlar bütün oyuna ne yazık ki hâkim değil ama şu ara iki kişilik bir oyun arıyorsanız, A Way Out aradığınız oyun diyebilirim!