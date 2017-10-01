Kadıköy'de lüks otomobil yolcu otobüsüne çarptı

D-100 Karayolu Bostancı Köprülü Kavşağı Ankara Yönünde bulunan otobüs duraklarına yanaşan İstanbul Otobüs AŞ’ye ait belediye otobüsüne lüks bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü K.Y. ve otomobilde bulunan D.A. sıkışarak ağır yaralandı. Otobüsün sürücüsü ve içindeki 10 kadar yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy

trafik kazası