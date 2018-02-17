Kadıköy Altıyol Meydanı'nda bulunan ve Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tarihi Boğa Heykeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla planlara işlenerek, tescillendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Kısıklı Meydanı'nın adı, "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Altıyol Meydanı'ndaki, Boğa Heykeli'ne ilişkin Osmanağa Mahallesi'ndeki Boğa Heykeli ve Koruma Alanı'na ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi gündeme geldi. Tarihi Boğa Heykeli'nin planlara işlenmesine yönelik Meclis'e sunulan teklif, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. "Boğa Heykeli ve Koruma Alanı" içerisinde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Ömer Şahan, alınan kararla ilgili söz alarak, Boğa Heykeli'nin önemini anlattı. Şahan, yaklaşık 154 yıldır Kadıköy'ün simgesi olan, Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve dövüşen boğa heykeli olarak bilinen heykelin tarihiyle ilgili bilgi verdi. Kadıköylülerin yıllardır zaman geçirdiği Boğa Heykeli'nin, Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalar yaptığı yer olarak öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahan, "Kadıköy'de Boğa Heykeli, isteyenlerin misafir olacağı bir alandır. Bugün alınan kararla heykel planlara işlendi. Kaldırılıp kaldırılmayacağı kararından da uzaklaştık. Çok güzel bir gelişme, Kadıköy'ümüze hayırlı olsun." dedi.
154 YAŞINI DOLDURDU
Kadıköy sınırları içinde bulunan ve ilçenin simgesi haline gelen Altıyol'daki tarihi Boğa Heykeli 154 yaşını doldurdu. Sultan Abdülaziz tarafından 1864 yılında sanatçı Rouillar'a Paris'te yaptırılan ve orijinal adı "Dövüşen Boğa" olan Kadıköy’ün Boğa Heykeli, uzun yıllar çeşitli noktaları dolaştıktan sonra Altıyol'a konuldu.
Boğa Heykeli, 1950'lilerin ortasında bir ara yeni açılan Hilton Oteli'nin Harbiye girişine konulduysa da eski mekanı olan Lütfi Kırdar'a geri getirildi ve 1970'e kadar da burada kaldı. 1971'de heykel, günümüzde Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olarak hizmet veren Kadıköy Şehremaneti binasının önüne getirildi. Paris'ten İstanbul'a birkaç ayda gelen Boğa Heykeli'nin İstanbul turu 1987 yılında Kadıköy Altıyol'da son buldu. Boğa, kısa sürede Kadıköy’ün en önemli sembollerinden birine dönüştü.
Altıyol Boğa Heykeli, Kadıköy'e gelenlerin mutlaka adres tariflerinde yer alan, vatandaşların sevdikleriyle fotoğraf çekildikleri ve Fenerbahçe taraftarlarının da kutlamalarını yaptıkları yer olarak biliniyor.
KISIKLI MEYDANI "MİLLİ İRADE MEYDANI" OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Kısıklı Meydanı'nın adı, "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Kısıklı Meydanı'nın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesi teklifi gündeme geldi.
Teklifi değerlendiren Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu, talebi inceleyip meydanın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesine olumlu görüş bildirdi.
Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.
Böylece Kısıklı Meydanı'nın adı "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmiş oldu.
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