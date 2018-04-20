Kadıköy Mini Maker Faire başlıyor

Maker hareketi olarak bilinen yaparak öğrenme yani aktif öğrenme ruhunu sosyal ortam içerisinde yayma kültürünü sanatçı ve tasarımcılarla paylaşarak gerçekleştirmek isteyenler Kadıköy Yeldeğirmeni mahallesinde 21 Nisan'da buluşuyor.
Öğrenmekten keyif alan ve yaptıklarını paylaşmaktan mutluluk duyan, meraklı insanların bir araya gelerek kendin yap kültürünü kutladığı uluslararası festivalde ücretsiz atölye ve etkinlikler yapılacak.
Ayşegül Karmış'ın organize ettiği metal kilinden takı yapma atölyesi anne babalarla minikleri buluşturuyor. 10 katılımcının yer alacağı atölyede yaş aralığı 6-40.
Çocukların çizimleri anne ve babalarla metal kili malzemesinden takıya dönüşecek.
Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte Prometheus Hobby tarafından temin edilen metal killer takıların üzerinde sıcak mine uygulaması öğretilecek. Ayşegül Karmış ve seramik Sanatçısı Adnan Bayrak ile birlikte Tasarım Atölyesi Kadıköy'de yapılacak etkinlikte bakır plakalar üzerine de mine uygulanabilecek.
Etkinlikte yapılacak atölyelerden bazıları şöyle;
VR Atölyesi
Atölye Sahibi: Monolab
Seans Sayısı: 1
Sean Süresi: 40 dk.
Katılımcı Sayısı: 15
Yaş Aralığı: 8-30 Yaş
3 boyutlu görme teknolojisinin anlatılmasından sonra atölye katılımcıları cardboard’larını yaparak VR deneyimi yaşayacak.
Evde Zehirsiz Temizlik Atölyesi
Temel Bilgiler
Atölye Sahibi: Şehirde Ekolojik Uygulamalar Ekibi
Seans Sayısı: 2
Sean Süresi: 40 dk.
Katılımcı Sayısı: 10
Yaş Aralığı: 5 Yaş Üstü
Eğitim İçeriği
* Dünyanın içinde olduğu ekolojik krizin nedenleri neler? Şehir yaşamının karmaşası içinde sadece tüketici olmak istemiyorsak neler yapabiliriz?
*Sağlıklı gıdaya hangi yollardan erişebiliriz?
* Kokusundan bile etkilendiğimiz ürünleri vücudumuza sürmeli veya evimizi temizlemeli miyiz? Pratik önerilerle alternatif olarak yapabileceklerimiz neler?
İLERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ - UPCYCLING
Atölye Sahibi: Aysegul Karmis Design
Seans Sayısı: 2
Sean Süresi: 40 dk.
Katılımcı Sayısı: 10
Yaş Aralığı: 6-40 Yaş
Eğitim İçeriği
"Upcycling" yani "ileri dönüşüm” ile üretim. Bunun için evde kullanılmaz durumdaki temiz kumaş, boya, tutkal, düğme, vb ne varsa kullanılabilir. Bu tür atık ancak çöp olmayan malzemeler, üzerine tasarım değeri eklenerek var olan işlevden daha üst bir seviyeye yükselecek ve yeniden kullanılabilecek ürünler üretilecek.
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