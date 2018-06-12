Nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitapların kitapseverlerle buluştuğu Kadıköy Sahaf Günleri'ne, İstanbul’un farklı semtlerinden 42 sahaf katılacak. Sanatçılar Sokağı olarak bilinen Ali Suavi Sokak'ta gerçekleştirilen Kadıköy Sahaf Günleri 17 Haziran'a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Söyleşi ve sergiler

Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak. ‘Osmanlı’dan Günümüze Kitapçı Etiketleri ve “Exlibris”ler’; ‘Nazım Hikmet 116 Yaşında: Kendi Eliyle İlk Baskı Kitapları’; ‘Ali Suavi ve Jön Türkler’ adlı 3 sergi etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.



Kadıköy Sahaf Günleri’nin söyleşi programı şöyle:

12 Haziran 2018 Salı

18.00 Biriktirici mi Koleksiyoner mi? Kitabın farklı ellerdeki macerası -Talat Öncü,Osman Tan Erkır

13 Haziran 2018 Çarşamba

18.00 Nâzım’dan Eksik Kalanlar - Sinan Şanlıer

14 Haziran 2018 Perşembe

12.00 Küçük Prens ile Felsefe ve Sanat Atölyesi - Kaktüs Çocuk - Çağla Gülses

15 Haziran 2018 Cuma

18.00 Sahaflar ve Sahaflık Tarihi - Ömer Türkoğlu, Lütfü

16 Haziran 2018 Cumartesi

18.00 İki “Uzak” Yakın Yazar: James Joyce ve Oğuz Atay - Fuat Sevimay

17 Haziran 2018 Pazar

18.00 Şiir Hikâyeleri - Haluk Oral

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