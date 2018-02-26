Yaşam döngüsü içinde sağlıklı her insanın günde ortalama 50-100 adet saç teli dökülüyor. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabiliyor. İlaç tedavisi, ameliyatlar, hızlı ve belirgin kilo kaybı, anemi ve tiroit bozuklukları gibi hastalıklar, stres, aşırı yorgunluk, mevsim değişiklikleri ya da hamilelik ile menopoz dönemindeki hormonal değişiklikler gibi fizyolojik süreçler en önemli nedenler arasında bulunuyor. Bunlara ‘dönemsel dökülme’ adı veriliyor. Bunlar dışında bazı deri hastalıklarının saçlı deriyi etkilemesi ya da saçlara uygulanan kimyasal işlemler sonucunda da saç dökülmeleri yaşanıyor.

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5 KADINDAN 1’İNDE SAÇ DÖKÜLMESİ VAR

Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Dr. Nihat Dik, “En sık görülen dökülme şekli, ‘erkek tipi dökülme’ olarak adlandırılan, hem erkek hem de kadınlarda görülebilen ‘androgenetik alopesi” diyor. Bu sorunda daha çok başın ön ve tepe kısımlarında seyrelme ve açılma görü- lüyor. Kişinin saç yoğunluğu çevresindekiler tarafından fark ediliyorsa, bu toplam saçın yüzde 25’lik kısmında kayıp olduğu anlamına geliyor. Günlük saç kaybı 120-200 adedi bulduğunda doktora başvurmak gerekiyor. Saç dökülmesi kalıcıysa tedavi edilmediğinde saç kaybı giderek artıyor. Bazen tedavi uygulansa bile saç kaybı devam edebiliyor. Kalıcı dökülmelerin bir kısmı saçlı deride hara

biyet yaparak belli bir alanda iz bırakabiliyor. Kadın tipi saçsızlık genellikle 30’lu yaşlarda başlıyor, 40’lı yaşlarda belirgin hal alı- yor ve menopozdan sonra iyice fark edilir hale geliyor. Bu saçsızlık tipinde başın üzerindeki ve 2 yanındaki saçlarda seyrelme görülüyor. Yaşlanmaya, bazı hastalıklara veya hormonal değişikliklere bağlı olarak her 5 kadından 1’inde saç dökülmesi görülüyor. Kadınlarda saç kayıplarının yüzde 80 nedenini ‘androgenetik alopesi’ adı verilen erkeklik hormonu fazlalığı oluşturuyor ve erkeklerde olduğu gibi kolay teşhis edilemiyor.

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TÜM ALANLARDA YAYGIN SEYRELME

Kadında arka tarafa doğru daha belirgin olmak üzere, tüm kafa derisi üzerindeki saçlarda, kafa derisinin ön tarafında daha belirgin olmak üzere tüm alanlarda yaygın seyrelmeyle karşılaşılıyor. Öndeki saç hattı çoğunlukla korunuyor. Tüm kafa derisinde saçların seyrelmesiyle görülen erkek tipi alopeside seyrelme kafa derisinin ön tarafında daha belirgin hale geliyor ve bazen frontal hat da bundan etkilenebiliyor.

DÖKÜLMEYİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER

* Tanı doğru konulmalıdır.

* Nedenleri ve dökülme tipi öğrenilmelidir.

* Dökülmeye yol açan faktörler belirlenerek uygun tedavi planlanmalıdır.

* Saça ve saç derisine zarar verebilecek saç bakım ürünlerinden kaçınılmalıdır.

* Proteinden zengin bir beslenme düze nine geçilmelidir.

* Dökülmenin nedeni vitamin eksik likleriyse eksik vitamin mutlaka yerine konulmalıdır.

* Tiroit ya da farklı bir hastalığa bağlı oluşan saç dökülmelerinde öncelikle hastalığın tedavisine yönelik bir yol izlenmelidir.

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STRESLİ BİR DENEYİM OLARAK TANIMLANIYOR

Erkek tipi saç dökülmesi, birçok erkek için istenmeyen stresli bir deneyim olarak tanımlanıyor. Bu durum, bazı erkeklerde 20’li yaşların başında ortaya çıkı- yor. Bu tip dökülme, 25 yaşına kadar erkeklerin yüzde 25’ini, 40 yaşına kadar yüzde 40’ını, 50 yaşına kadar yüzde 50’sini etkiliyor. Her 2 saç dökülmesi de farklı tip tedavi gerektiriyor ve tedavi içinde farklı zorluklar bulunuyor.

TEDAVİDE YAPILANLAR

* Saç dökülmesini önlemek ve var olan saçların kalınlaşmasını sağlamak için gerekli olduğunda, doktor kontrolünde, ilgili bakanlık onaylı ilaçlar kullanılabiliyor.

* Saç dökülmesinde oldukça sık kullanılan etkili bir tedavi yöntemi olan saç mezoterapisinden yararlanılıyor.

* Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin etkin sonuç aldığı yöntemlerden biri olan PRP işlemi yapılıyor. (Bu işlem hastanın kendi kanının alınıp trombositlerine ayrılmasıyla gerçekleştiriliyor.)

* Özellikle erkek tipi saç dökülmesi olan kişilere saç ekimi uygulanıyor.

KALITSAL DUYARLILIK NEDENİYLE OLUŞUYOR

Erkek tipi saç dökülmesi saçta androjenlerin etkilerine karşı kalıtsal bir duyarlılık nedeniyle oluşuyor. Dr. Nihat Dik, özellikle erkeklerdeki saç dökülmelerinin yüzde 95 gibi büyük bir bölümünü oluşturduğunu söylüyor. Beyaz ırkta diğer ırklara göre daha fazla görülüyor. Erkek tipi saç dökülmesinde, başın tepe kısmındaki ve alın saç çizgisindeki saçlar zayıflamaya başlıyor. Zaman geçtikçe alın saç çizgisindeki saçlar daha da geriliyor ve başın sadece ön kısmının ortasında saç kalıyor. Bunun sonucunda tepe kısmında giderek saçsızlaşan bir bölge ortaya çıkıyor. Daha sonra başın ön ve tepe kısımlarında saçların döküldüğü bölgeler yan yana geliyor ve başın tepe kısmı iyice saçsızlaşıyor.