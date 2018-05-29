Kadınlara şiddet görmezden geliniyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal deneyde kadına yönelik şiddete dikkat çektiler.



HT Egeli'de yer alan habere göre, Egeli gençler, İzmir Konak Meydanı’nda skeç oynadılar. Oyuncular Emre Gül, Duygu Hatun Tutar’a sözlü ve fiziksel şiddette bulunarak halkın tepkisini çekmeye çalıştılar. Sonuca göre; vatandaşlar, kadına uygulanan şiddeti gördüklerinde çoğunlukla tepkisiz kalmayı tercih etti. Birkaç kişi polise giderek şikayet etti fakat yoğun olarak gözlenen durum halkın kadına uygulanan şiddet esnasında sessiz kaldığı yönünde oldu.

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