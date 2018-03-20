Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kadınların hem hafızalarını geliştirmesi hem de doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme alışkanlığı kazandırmak amacıyla Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi organize ediliyor.

Gazete Habertürk'teki habere göre; atölye kursu, her hafta salı günü Afife Hatun Kültür Evi’nde gerçekleşiyor. Birçok oyunu içinde barındıran kursta aynı zamanda Türk zekâ ve strateji oyunu mangala da oynanıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER