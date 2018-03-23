4 | 14

Ünlü manken de, "Teşekkür ederim Kadir Bey bize her gün yaz" yanıtını verince, Çöpdemir'den cevap gecikmedi: “Yaz’arım” Cansu hanım, siz yeter ki “bize her gün yaz” deyin...ı ııhhh demem, gözünün yaşına bakmam, insafsızca yazarım da görüyorum ki, “Bir tatlı yanlış anlama” geyiğinden çıkıp size doğru yol yapmaya çalışmak faydasız... İyisi mi sinyal verip son çıkıştan çıkayım ben...