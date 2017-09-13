Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, özel güvenlikçilere şüpheli paketlere karşı müdahale eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime, kentte görev yapan özel güvenlik görevlileri katıldı.
Eğitimde, şüpheli paketlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hakkında bilgiler veren patlayıcı madde imha tim komutanı Jandarma Başçavuş Fatih Bahar, şüpheli paketlerin tekme atarak kontrol edilmesinin tehlikeli olduğunu belirterek, güvenlikçilerden Kemal Sunal'ın rol aldığı "Korkusuz Korkak" filmindeki "Bombacı Mülayim" karakteri gibi davranmamalarını istedi.
Güvenlik görevlilerine şüpheli paketle karşılaşıldığında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösteren Bahar, "Oynama, kurcalama, tespit yap ve kolluk güçlerine haber ver." dedi.
İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Kadir Akbey ise güç kaybeden terör örgütlerinin en hain saldırılarını bombalarla yaptıklarını dile getirerek "Son zamanlarda terör örgütlerinin toplumun huzurunu kaçırmak, emniyet ve asayiş düzenini bozmak için kullandıkları yöntemlerin en başında patlayıcı madde eylemleri gelmektedir. Güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde zayiat veren terör örgütleri, hain şekilde patlayıcı madde ile en kolay, en hain yöntemi kullanıyorlar. O yüzden patlayıcı maddeyle mücadele çok önemli yer tutmaktadır. Kritik yerlerde görev yaptığınız için patlayıcı maddelerle ilgili bilgili olmanız önemlidir." diye konuştu.
Güvenlik görevlileri de verilen uygulamalı eğitimden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
"BOMBACI MÜLAYİM" KARAKTERİ
"Korkusuz Korkak" filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Mülayim, bir şirkette masa başı işte çalışmakta ve geçim sıkıntısı nedeniyle kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini söylediği Mülayim'e son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.
Birden değişen Mülayim, iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılan bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp patlattığı için de "Bombacı Mülayim" lakabı takılır.
Filmde daha sonra sağlıklı olduğunu ve doktorun hata yaptığını öğrenen Mülayim'in yaşadığı ilginç olaylar aktarılıyor.
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Misafir 35 dakika önce3 kuruşa 5 köfte olmaz.00