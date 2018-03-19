Ülkemizde en sık görülen hastalıkların ilk sırasında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini biliyor musunuz? Güneş Aksüs, HT Magazin'deki yazısında lifli gıdaları ele aldı. genetik olarak yapımızın uygun olması, hareketsiz yaşam, kötü beslenme, aşırı alkol tüketimi ve stres gibi sebepler kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor.

Bugünkü yaşam koşullarına baktığımızda hareketin daha da azaldığını, yemeğin daha da hızlı hale gelebilmek için kötüleştiğini fark ediyoruz. Neyse ki ülkemizde hâlâ ev yemeği tüketimi yüksek. Ama yeni nesil fast food tüketerek ve mesela bamyanın ne olduğunu bilmeden yaşıyor. Bu, beni korkutuyor.

BUGÜN BAŞLAYIN!

Geçmişe bakıp geleceğe şimdiden yatırım yapmak istiyorsak, bugün bir şeyleri değiştirmeliyiz. Büyüdüğünüz evde benimsenen ve size bilerek ya da bilmeyerek öğretilen hatalı beslenme alışkanlıkları varsa, bunları değiştirdiğinizde çocuğunuz da sizden etkilenecektir. Yani onun hayatını da değiştirmiş olacaksınız.

Kalbimizi koruyacak adımlar atmalıyız. Bunun için kolesterolünüzün tavan yapmasını beklemeye, anjiyo olmanıza ya da tansiyonunuzda inanılmaz rakamlar görmenize gerek yok. Tam da bugün tüm aileniz için bazı kararlar alın ve olumsuz tablolardan korunun.

Yapılan araştırmalara göre lif tüketimi arttığında LDL dediğimiz kötü kolesterol ve total kolesterol azalıyor. Lifler, diyetle alınan kolesterolün emiliminin azalmasını sağlıyor. Baklagillerde, tahıllarda, yulaf ve yulaflı ürünlerde, tam tahıllarla yapılan kahvaltılık gevreklerde lif miktarı yoğun olduğu için, bunları düzenli tüketen kişilerde LDL düşüyor. Her gün salata tüketmeli ve her öğünde lif almalıyız.

+25 Yemek sonrası çok çabuk acıkıyor ve sağlıksız atıştırmalıklara mı yöneliyorsunuz?

DOĞAL BİR İLAÇ

Bir insan öğünlerde tam tahıllı ürünler kullanıyorsa, en az 2 öğün sebze-salata, günde 1-2 tane de taze veya kuru meyve yiyorsa, alışveriş listesi daha yüksek lif içeriyorsa yani paketinde ‘yüksek lif içerir’ yazan ürünleri tercih ediyorsa; genel olarak yüksek lif alıyor, daha iyi doyuyor, daha iyi şeker dengesi sağlıyor ve formunu, sağlığını bu sayede koruyabiliyor demektir.

Lif, kalp hastalıklarının çok sık görüldüğü ülkemizde kolesterolü dengeleyecek ve kalbi koruyacak doğal bir ilaçtır. Yeteri kadar lif alıp almadığınızı mutlaka kontrol edin.

YÜKSEK LİFLİ BESLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Bu gruplara dahilseniz dikkat!

- Ailesinde kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili öyküsü olanların

- Hareketsiz yaşam sürenlerin

- Stres altında çalışanların

- Kilo problemi olanların

- Şeker sorunu yaşayanların

- Bağırsak problemi olanların

- Tansiyon problemi olanların

- Doygunluk hissi yaşayamayanların lif tüketimini artırması gerekiyor.