Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Kalbimdeki Deniz son bölümde Deniz, Alihan'ın zorla götürdüğü akşam yemeğinde Mirat ile Raşel'in başbaşa yemeğe çıktığını görür. Peki Deniz şimdi ne yapacak? Yosef, Ece'ye olan hislerini açıklıyor. Mustafa'da tam o sırada Yosef ile Ece'nin yanına geliyor. Ece'nin bundan sonraki tavrı ne olacak?

KALBİMDEKİ DENİZ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kalbimdeki Deniz'de heyecanlı bir bölüm finalinin ardından izleyicilerin gözü kulağı yeni bölüm fragmanındaydı. İşte Kalbim'deki Deniz'in yeni bölüm fragmanı:

KALBİMDEKİ DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

eniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.

Kalbimdeki Deniz

Kalbimdeki Deniz fragman

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Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı

Kalbimdeki Deniz son bölümde neler yaşandı

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