Kalp Atışı 14. bölüm 2. fragmanı izle - Show TV

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 14. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül ve Ali Asaf’ın Marmaris’e doğru yolculuğa çıktığı, Ali Asaf’ın büyük bir patlamaya şahit olduğu, Selim’in yaralı halde hastaneye getirildiği gerilim dolu anlar büyük merak uyandırdı. Heyecan dolu sahnelerin göz doldurduğu tanıtımda Eylül’ün sözleri dikkat çekti. Eylül “bütün fırtınalar eninde sonunda sona erer. Bulutların arasından güneş yüzünü gösterir ve sen kaldığın yerden devam edeceğini sanırsın, yanılırsın!” diyerek yeni bölüme duyulan heyecanı arttırdı.

KALP ATIŞI 14. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kalp Atışı’nın Cuma akşamı ekrana gelecek 14. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Ziyanur’un ölümü Ali Asaf’ı oldukça sarsmıştır. Bildiği tüm gerçekleri Eylül’e açıklamak için her şeyin başladığı yere doğru birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Fakat yolda kötü bir sürpriz onları beklemektedir.

Bu arada hastaneye gelen kimliği belirsiz kadın, Eylül’e İpek’e tekrardan ablalık yapacağı o büyük adımı attırır. Selim’in yaşayacağı talihsiz kaza Ali Asaf’ın bir doktor olarak alacağı en zor karara sebep olur. Diğer tarafta yarım kalan evlilik teklifine cevap veren Eylül ve Ali Asaf için yepyeni bir hayat başlamaktadır.

Kalp Atışı 14. bölüm 2. fragmanı;

Kalp Atışı 14. bölüm 1. fragmanı;

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 6 Ekim Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI'NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Ali Asaf’ın sözlerini duyan Ziyanur kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ziyanur’u hayata döndürmek için elinden geleni yapan Ali Asaf’ın en büyük destekçisi Eylül oldu. Esma sayesinde kendisine komplo kuranın Sinan olduğunu anlayan Eylül, ondan hesap sordu.

Babasına söylediği sözlerden dolayı büyük bir pişmanlık yaşayan Ali Asaf bir yandan da Eylül’e gerçekleri söylemek istedi. Bahar’ı öldüren ve hastanede tedavi olan saldırgan Eylül’e özür mektubu bırakarak kendini öldürmeye çalıştı. Süleyman’ın hasta yatağında Ziyanur’u ziyaret ettiği anlarda ise nefesler tutuldu.

Süleyman, Ziyanur’u geçmişiyle ilgili önemli bir sırrı Ali Asaf’a söylemekle tehdit etti. Süleyman’ı engellemeye çalışan Ziyanur’un yere yığıldığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor. Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.