Kalp Atışı 16. bölüm 3. fragmanı izle! Show TV

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 16. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Ali Asaf ve Eylül’ün asansörde yalnız kaldıklarında Ali Asaf’ın Eylül’e “kıskanıyorum dokunduğun her yeri, baktığın herkesi, benden uzakta atan her kalp atışını!” onu deyip öptüğü anlar ekran başındakilerin de kalp atışını hızlandırdı. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 16. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelecek 16. bölümünde Eylül, kendisine devredilen hastane hisseleriyle artık tüm gerçeği öğrenmiştir. Babaannesinin ölümünün örtbas edilmesindeki suçlulardan biri Ziyanur’dur. Duyduğu öfkenin ilk hedefi Ali Asaf olur doğal olarak. İki aşık sert bir yüzleşmenin içine girerken Ali Asaf karşısında 11 yıl önceki Eylül’ü bulacaktır. Herkesin merak ettiği şey Eylül’ün evlilik yüzüğünü çıkarıp çıkarmayacağı olur. Ali Asaf ise asla vazgeçmeyecek ve Eylül’ü iyileştirmek için kendince bir yol bulacaktır. Diğer tarafta Nesrin’in yalanı ve ardından gelen oyunu İpek’i büyük bir tehlikenin içine atar. Aynı anlarda iki küçük çocuğun hayatı Eylül’e bırakılan hisselerle bir anda değişecektir.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Kalp Atışı 16. bölüm 3. fragmanı

Kalp Atışı 16. bölüm 2. fragmanı

Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

SHOW TV'de her yeni bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşen Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 15. bölümünde;

Yaşamak için tek şansınız olsa sevdiğinizin kalbini alır mıydınız? Ya da onun kalp atışını başka bir bedende dinlerken ne hissederdiniz? Hastanede bu sorular cevaplarını ararken, Cihan’dan gelen sürpriz hediyeyle Eylül kendini beklenmedik bir tehlikenin ortasında bulur.

Ali Asaf hiç olmadığı kadar yakın olduğu sevdiği kadın için bu kez çok daha ağır bir yük yüklenecektir. Eylül ise adım adım yaklaştığı evlilikte ilk kez Ali Asaf’ın sözünü dinler. Ancak ikisi de Ziyanur’un Eylül için hazırladığı büyük sürprizden habersizdir. Bu karar Eylül ve Ali Asaf’ı büyük yüzleşmeye götüren ateşin fitilini yakar.

Kalp Atışı 16. bölüm 3. fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı