Kalp Atışı 17. bölüm 2. fragmanı! Eylül beyazlar içinde!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 17. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Herkesin ortadan kaybolan İpek’i aradığı, Sinan ve Süleyman’ın hastanenin geleceği için planlar yaptığı, Alp’in kendisiyle ilgili acı gerçeği itiraf ettiği tanıtım heyecanlı sahneleriyle dikkat çekerken, Eylül’ü beyazlar içinde gören Ali Asaf’ın duygulandığı ve Eylül’le birlikte “biz” olmak için söz verdiği anlar izleyenleri derinden etkiledi. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 17. bölümünde İpek’in kaybolması her şeyi alt üst etmiştir. Hastanede de sular durulmaz. Eylül’ün hastanenin en büyük hissedar olması Sinan’ı iyice çileden çıkarmıştır. Babası Süleyman’la beraber bu kez başka bir oyunun peşindedir. Kurban Oğuz olur ama herkesi şok edecek bir hamleyle dengeleri bir kez daha değiştirir. Diğer tarafta Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir. Önce hastanedeki bebek sonra Ali Asaf’ın beklenmedik sürprizi Eylül’ün gözlerini dolduracaktır. Bu kez mutlulukla...



Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Kalp Atışı 17. bölüm 2. fragmanı;

Kalp Atışı 17. bölüm fragmanı;

KALP ATIŞI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 16. bölümünde Ziyanur’un devrettiği hisselerle birlikte her şeyi öğrenen Eylül, Ali Asaf’a gerçekleri ondan sakladığı için tepki gösterdi. Ali Asaf, Eylül’den vazgeçmeyerek aralarının iyi olması için elinden geleni yaptı. Ali Asaf kardeşi kuyuya düşen çocuğun çağrısına kayıtsız kalmayarak ona yardıma koştu. Oğuz’la yakınlaşan İpek, annesinin yalanını öğrenince büyük şok yaşadı.

Eylül, uzun zaman sonra geri dönen Mehmet’e evleneceğini söyledi. Hastane koridorunda bayılan Alp’e müdahale eden Ali Asaf ve Oğuz, Alp’le ilgili acı gerçeği öğrendi. Annesinin itirafını duyan ve ona yalan söylediğini anlayan İpek, annesinin sevgilisine hesap sormaya gitti. Annesinin sevgilisi ile onun karısının İpek’i yaraladığı sahneler heyecanı arttırdı. İkili tarafından yaralanan İpek’in, Eylül’ün onu aradığı sırada yardım istediği final sahnesinde nefesler tutuldu.