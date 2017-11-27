Kalp Atışı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı izle

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Kalp Atışı'nın 22. bölümünden ilk fragman geldi. Yayınlanan fragmanla birlikte yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden ve sabırsızlıkla yeni bölümü bekleyen izleyicilerin merakı arttı. İşte Kalp Atışı 22. bölüm framganı ve detaylar...
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Nazlı’nın Ali Asaf’ın evleneceğini öğrendiği, İpek’in Nazlı için “O kadın çok tehlikeli” diyerek Oğuz’u uyardığı tanıtımda hastaneye gelen gizemli kişinin Ali Asaf’a “Buraya niye geldiğini hatırla, sana ne yapmışlardı hatırla, kim yapmıştı unutma!” sözleri dikkat çekiyor.
Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 21. bölümünde;
Eylül’ün tüm çabalarına rağmen bomba patladı. Yaralıları hastaneye ulaştıran Eylül diğer doktorların yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı. Baba engeline takılan Esma ve Alp, Samo’nun yardımıyla işleri çözmeye çalışsa da başaramadı. Ali Asaf’ın bir kamyon dolusu çiçekle Eylül’e geldiği anlar ekran başındakileri büyüledi.
İki aşığın mutluluğa yürüdüğü gecede bilinmedik bir isimden gelen sürpriz hediye merakı arttırırken, Nazlı son hamlesiyle Ali Asaf’tan vazgeçmeyeceğini gösterdi. Bir gün sonra bembeyaz gelinliği içindeki Eylül başka bir sabaha uyandı. Gözlerini açtığında Ali Asaf’ın yerini kanlar içinde bulan Eylül’ün şok olduğu final sahnesinde nefesler tutuldu.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 1 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de!
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