Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Kalp Atışı'nın 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kalp Atışı 23. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar..

"BENİM KOCAM ÖLMEDİ!"

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 23. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün, Ali Asaf’ın bilmediği bir kardeşi olduğunu söylediği, Sinan’ın babası Süleyman’ı ölümle tehdit ettiği tanıtımda Sultan, Ali Asaf’ın mezarını hazırlatıyor.

Polis sorgusunda gözyaşlarına engel olamayan Eylül’ün, Ali Asaf’ın sözlerini hatırladığı duygusal sahne izleyenleri etkiliyor. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 23. bölümünde;

Eylül, Ali Asaf’ın kaybolmasının tek şüphelisi olarak polis sorgusundayken Ali Asaf, Sultan tarafından kaçırılmış ve kimsenin bulamayacağı bir yere kapatılmıştır. Beklenmedik olaylar Sultan’ın Ali Asaf için kurduğu oyunun seyrini bir anda değiştirir.

Hastane içindeki iktidar savaşı adeta bir taht kavgasına dönüşmüş, Sinan ve Süleyman’ın arası kapanmayacak bir şekilde açılmıştır. Düşmanlarının yanı başında olduğundan habersiz Eylül kocasını kurtarmanın yollarını aramaktadır. Ancak internete düşen bir video görüntüsü izleyenleri şok eder. Herkes nefeslerini tutmuş ne olacağını beklemektedir.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

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Kalp Atışı 23. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı 23. bölüm 2. fragmanı