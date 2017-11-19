Kalp Atışı'nın 21. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf’ın çiçeklerle Eylül’e geldiği duygusal sahnelerden oluşan tanıtımda ikilinin aşklarını bir kez daha dile getirdiği anlar izleyenleri etkilerken, Eylül’ün Ali Asaf’ın güzel sürprizi karşısında “Dünyada kimse beni senin gibi sevemez” sözleri dikkat çekti. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümünde hemşirelerden Ali Asaf ve Eylül’ün yaşadığı duygusal dakikaları duyan Nazlı sinirlerine hakim olamadı. Evlilik yolunda hızla ilerleyen ikilinin ilişkisine engel olmayı kafasına koyan Nazlı, doktorluğa geri döndü. Asansörde kalan ve şoka giren İpek’in en büyük destekçisi Oğuz oldu. Ali Asaf’ı öpen ve habersizce kameraya alan Nazlı, Ali Asaf’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Esma’nın Alp’e ettiği sürpriz evlenme teklifi bölüme damga vurdu. Hastanede öldürülen Melda’nın babası Macit, kızının intikamını almak için hastaneye geldi ve çantaya yerleştirdiği bombayı acile bıraktı. Tüm hastanenin çantayı aradığı sırada Samo, bomba olduğundan habersiz çantasını Macit’e ulaştırdı. Bu sırada Eylül’ün aracında olan ve bomba yüklü çantayı almak zorunda kalan Macit, Eylül’ü de büyük bir tehlike altında bıraktı. Ali Asaf’ın uyarısıyla çantada bomba olduğunu öğrenen Eylül’ün ne yapacağının merakla beklendiği final sahnesi izleyenlerin heyecanını doruk noktasına taşıdı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 24 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kalp Atışı"nın 21. Bölüm Tanıtımı!

Kalp Atışının 21. Bölüm fragmanı