Kalp Atışı'nın 21. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf’ın çiçeklerle Eylül’e geldiği duygusal sahnelerden oluşan tanıtımda ikilinin aşklarını bir kez daha dile getirdiği anlar izleyenleri etkilerken, Eylül’ün Ali Asaf’ın güzel sürprizi karşısında “Dünyada kimse beni senin gibi sevemez” sözleri dikkat çekti. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümünde hemşirelerden Ali Asaf ve Eylül’ün yaşadığı duygusal dakikaları duyan Nazlı sinirlerine hakim olamadı. Evlilik yolunda hızla ilerleyen ikilinin ilişkisine engel olmayı kafasına koyan Nazlı, doktorluğa geri döndü. Asansörde kalan ve şoka giren İpek’in en büyük destekçisi Oğuz oldu. Ali Asaf’ı öpen ve habersizce kameraya alan Nazlı, Ali Asaf’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Esma’nın Alp’e ettiği sürpriz evlenme teklifi bölüme damga vurdu. Hastanede öldürülen Melda’nın babası Macit, kızının intikamını almak için hastaneye geldi ve çantaya yerleştirdiği bombayı acile bıraktı. Tüm hastanenin çantayı aradığı sırada Samo, bomba olduğundan habersiz çantasını Macit’e ulaştırdı. Bu sırada Eylül’ün aracında olan ve bomba yüklü çantayı almak zorunda kalan Macit, Eylül’ü de büyük bir tehlike altında bıraktı. Ali Asaf’ın uyarısıyla çantada bomba olduğunu öğrenen Eylül’ün ne yapacağının merakla beklendiği final sahnesi izleyenlerin heyecanını doruk noktasına taşıdı.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 24 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Kalp Atışı"nın 21. Bölüm Tanıtımı!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.