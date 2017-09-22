Kalp Atışı son bölüm izle - Kalp Atışı 12. bölüm

Show TV ekranlarında Kalp Atışı fırtınası esmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Kalp Atışı 12. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Ali Asaf, Ziyanur’un Eylül’ün babaannesi ile ilgili itirafını duyuyor. İşte Kalp Atışı 12. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KALP ATIŞI 12. SON BÖLÜMDE ARTIK EYLÜL'ÜN KARŞISINDA BAMBAŞKA BİR ALİ ASAF VAR

Sevilen dizi Kalp Atışı 12. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Kalp Atışı'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır. Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur. Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır.

İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir. Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır. Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasında ki tüm dengeleri değiştirecektir...

Kalp Atışı 12. bölüm 2. fragmanı;

Kalp Atışı 12. bölüm 1. fragmanı;

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

SEDA AKMAN, 'ESRA' KARAKTERİ İLE KALP ATIŞI'NDA

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Atışı’nın oyuncu kadrosuna Seda Akman, Bahar'ın annesi Esra karakteri ile dahil oldu.

Savaşın, bir coğrafyaya getirdiği acıları iyileştirmek Esra için vatana hizmet etmek demektir. Bu uğurda evliliğini ve hatta en önemlisi kızını kaybetmiştir. İdealist biridir. Yıllarca o bölgelerde doktorluk yaptıktan sonra şimdi bizim hastanede çalışmaya başlayacaktır. Sinan’ın dediği gibi geç kalınmış bir geri dönüştür. Bugüne kadar tanık olduğu olaylar onu mükemmel bir cerrah yapsa da anneliği başaramamıştır. Esra'nın hastaneye gelişiyle Eylül’ün de hayatı değişir. Eylül'ü önce kendi kızının yerine koyan Esra'nın gerçekleri öğrenmesi, her şeyi değiştirecektir. Diğer tarafta ise onun acilinde hayatlar kurtarılırken, herkes imkansız denen bir şeyin olmadığını görecektir.

KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eylül, Sinan’dan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Uzun süre kendine gelemeyen ve her şeyi sorgulamaya başlayan Eylül ile Ali Asaf arasında soğuk rüzgarlar esti. Ali Asaf ve Eylül’ün trafik kazası geçiren ve arabada sıkışan hastaya yaptığı etkileyici müdahale heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bu sırada kardeşi İpek’le tanışan Eylül büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan’ın Eylül’e nefretinin giderek arttığını gördüğümüz bölümde, Fatih de Bahar’ın acısını atlatamayarak büyük bir travma yaşadı. Fatih, yaşadığı acıyla saldırganın yanına gitti ve boğazına bıçak dayadı.

Fatih’in kendisini vazgeçirmeye çalışan Ali Asaf’a “yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok!” dediği final sahnesi nefesleri kesti.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)

Yakışıklı, karizmatik.

Hem beyin cerrahı, hem biyoloji hocası.

Dünyayı aydınlatan gülümsemesiyle, huzur ve güven veren bir adam.

Aşkın beynin tercihi olduğuna inanıyor.

Eylül onun hiç beklemediği, daha önce hiç görmediği şekilde etkilendiği tek kız

Onun gizli kalmış ürkek, kimsesiz, sevgisiz yanını görüp, bu ilgi ve sevgi açlığını gidermek için elinden geleni yapıyor.

Pelesenk lafı; “Kim bilir...”

Eylül Erdem (Öykü Karayel)

Beyin Cerrahı... İşinde hep sonuca yönelik, yemeden, uyumadan, yorulmadan ne gerekiyorsa yapabilecek, işkolik bir karakter. Hayata ve problemlere bakışı hep orijinal, çözümleri hep yaratıcı. Hayata karşı öfkeli ve öfkesini hep yumruklarından çıkartıyor. Aşkın zayıf insanlara göre olduğunu düşünüyor.

Bahar Tunç (Ege Kökenli)

Eylül’le aynı lisede okuyan kasabanın en ünlü ailesinin alımlı kızı. Aynı zamanda okulun en popüleri.

Hocası Ali Asaf’a hayran.

Çok zeki değil ama çok çalışkan ve hırslı bir kız.

Yeri geldiğinde insanları kolayca kullanan biri.

Eylül ile iyi arkadaş olabilecekken, hep gördüğü ilgiyi kıskanmış, çekememiş, ters düşmüş.

Eylül’ün varlığından şikayetçi.

Oğuz Dağçakrak (Ali Burak Ceylan)

Hastanenin başarılı beyin cerrahı.

Alanında Ali Asaf’ın en dişli rakibi.

Yenilgiye asla tahammülü yok.

Az kişiyle samimi olan, sadece kendisinden güçsüz; ezebileceği, kontrol edebileceği insanları yakınında tutan bir karakter.

Eylül’ün dikbaşlılığı, ukalalığı ilgisini çekiyor.

İlgilendiği kadının Ali Asaf’a yakın duruşu onu huzursuz ediyor, adama karşı hırslandırıyor.

Doktor Sinan Tunç (Hakan Gerçek)

Bahar’ın doktor babası... Kendisi gibi doktor olan babasının gölgesinde kalmış biri... Baba oğul hastanenin hissedarlarından.

Ziyanur’un elinden yönetimi almak için her türlü hileyi yapmaya hazır, sahtekar.

İstanbul’a taşınmak için kızını istemediği bir hayale sürüklemiş.

Hatasını kolay kolay kabul etmeyen biri.

Öfke kontrolü yapamıyor.

Doktor Selim Can (Fatih Dönmez)

Ali Asaf’ın birlikte çalışmış olduğu eski doktor arkadaşı. Hastane jargonuyla abisi.

Ağırbaşlı, klasik olarak tanımlanacak biri.

Ukala. Parmaklarının sihirli olduğuna inanıyor özellikle ameliyatlarında.

Ali Asaf’ın doktorluğu bırakıp, gitmiş olmasını asla kabullenemiyor, kaybettiği yıllar için ona hep kızgın. Ama hep yanında. Yardımsever, bir doktor olarak da insan olarak da.

İmkansız aşklar beyinden sonra onun uzmanlık alanı.

Eylül’e duyduğu bağlılığı kendisi bile tanımlayamıyor.

Fatih Yılmaz (Barış Aytaç)

Hastanede Genel Cerrahi asistanı... Yaş olarak diğerlerinden büyük olsa da Tus sınavında en geç başarılı olan. Grubun net olarak baskın hiçbir duruşu olmayan karakteri. Bir gün kapitalist, bir gün rasyonalist olabiliyor. Ailesinin zoruyla doktor olmuş, asla idealist değil.

Esma Sancak (Burcu Türünz)

Lisenin iyi niyetli, saf, samimi kendine has kızı.

Aklından hiç kötülük geçmiyor.

Derdi popüler insanlar arasında kabul görmek.

Aşağılansa da bunu görmezden geliyor.

Eylül’ün en yakın arkadaşı.

Tezcanlı heyecanlı.

Hep güleryüzlü ve mutlu.

Samet Tok (Başar Doğusoy)

Arkadaşlarınca namı değer Samo.

Beyin Cerrahisi kıdemli asistanı...

Kayserili fakir bir aileden geliyor, burslu okumuş.

Yolunu bulmak için her yolu deniyor; promosyon kovalıyor, kupon kesiyor.

Özünde saf temiz, Anadolu çocuğu.

O hayatımızın hep gülen yüzü olacak...

Alp Sungur (Selahattin Paşalı)

Hastanenin en yakışıklı doktoru. Sosyal medyada da fenomen olmuş bir tip. Doktorluk dışında, modellik yapıyor. Bu sayede okuyabilmiş.

Çok kişinin takip ettiği bir blogu var.

Oldukça sosyal bir parti boy.

Sınırları çiğnemek, eğlence uğruna limitleri zorlamak, ona göre.

Sırf onunla tanışmak için hasta taklidi yapıp gelen kız hayranları var.

Yasemin Altntaşlı (Ceylan Ceylan)

28 yaşında, güzel, alımlı, deli dolu, aklına estiği gibi yaşayan, zeki yaratıcı bir kız.. Senarist.. Hayatını kurtaran Ali Asaf’a aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.