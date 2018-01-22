Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 28. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf, Sultan üzerindeki şüphelerinden vazgeçmezken Oğuz, Eylül’e mektubu verdiği için İpek’i suçluyor. Her şeyi arkasında bırakan Eylül’ün cevapsız sorularla anneannesinin karşısına çıktığı anlar heyecanı arttırıyor. Artık Pazar günleri ekrana gelecek Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen 27. bölümünde yılbaşı yemeğinde yaşanan olaydan sonra doktorlar kendine gelmeye çalışırken, Ali Asaf’ın şüpheleri Sultan üzerine yoğunlaştı. Sultan ise bu şüpheleri aylardır haber alınamayan Fatih üzerine çektirdi. Ali Asaf, Eylül’ün neden anne olmak istemediğini öğrenmek istese de sorularına yanıt alamadı. Yaşananlardan dolayı Eylül’ü yalnız bırakmak istemeyen Ali Asaf ona her koşulda destek oldu.
Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı, Sultan’ın Zeynep’le ilgili sinsi planı durdurdu. Eylül annesinin intiharından önce yazdığı mektubu okuyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sultan’ı Ziyanur’un odasında bulan Sinan, her şeyi onun yaptığını ve Ziyanur’un oğlu olduğunu anladı. Sultan, Sinan’ı köşeye sıkıştırarak tehdit etti. Annesinin mektubuyla dağılan Eylül’ü her yerde arayan Ali Asaf eve geldiğinde, Eylül’ün eşyalarını toplayıp gittiğini anladı.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars’ın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Serkan Tınmaz eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 28 Aralık Pazar saat 20.00'de Show TV'de!
İşte " Kalp Atışı"nın 28. Bölüm Tanıtımı!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.