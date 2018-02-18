Volkan Demirel’in yokluğunda kaleye geçen Carlos Kameni’nin ne yapacağı merak konusuydu. Çünkü tecrübeli file bekçisi uzun süredir görev almamıştı. Ancak Kamerunlu kaleci kalesinde adeta devleşerek tüm endişeleri kafalardan sildi. Daha maçın 4. dakikasında Fernandes’in, Sarı-Lacivertliler 1-0 öndeyken 23. dakikada Douglas’ın, 26. dakikada da Nsakala’nın net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. Maç sonrasında bir değerlendirme yapan Kameni, “Ben her zaman hocamızın hizmetinde, hocamızın talepleri doğrultusunda kendini hazır tutmaya gayret gösteren bir oyuncuyum. Kolay değil uzun süre oynamadıktan sonra sahaya çıkmak. Oynamadığım zaman 2 kat daha fazla çalışmam gerek diye düşünüyorum. Kazanarak devam etmek önemliydi. Gol de yemedik. Geçen hafta da aynı durum geçerliydi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

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