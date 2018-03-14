Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Carlos Kameni ülkesinin milli takımına tekrar çağrıldı. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, milli takımın tekrar toparlanması ve eski başarılı günlerine dönmesi için Kameni’nin takıma dönüp ağabeylik yapmasını istedi. Kamerun halkının gözünde çok güçlü bir figür olan Kameni’nin başarıyı getireceğine inandığını belirten Biya’nın seçimler öncesinde bu hamlesini siyasi anlamda da güç kazanmak için yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı.

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