Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda yeni bir çalışmayla mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı başlattıklarını belirterek, “Acil servisteki uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, ‘mesai kaydırma yeşil alan 2’ dediğimiz polikliniklere kaydırılarak tedavi edilecekler” dedi. Prof. Dr. Gümüş, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini ziyaretinin ardından acil servislerin iyileştirilmesine yönelik düzenlediği değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında, acil servisler ve acil servislerin yoğunluğuyla ilgili son 2 ay içerisinde başlatılan çalışmaları anlattı.
Acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin verileri değerlendirip bir acil tebliğ ile sonlandırdıklarını belirten Eyüp Gümüş, “Türkiye’de günde yaklaşık 1.5 milyon kişi muayeneye geliyor. Aynı şekilde yine günde İstanbul’a baktığımızda 270-300 bin arası poliklinik muayenesi gerçekleştiriliyor. Bunların 40 veya 45 bini acil servislerde gerçekleşiyor. İstanbul’da acillerin yüzde 85’ini Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılıyor. İstanbul’da binin üzerinde hasta bakan 16 kamu hastanemiz var. Bu 24 saatlik acil hasta sayısını söylüyorum” diye konuştu.
16 HASTANE ACILINDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Gazete Habertürk'ün haberine göre Gümüş, acil servisteki yeni dönemle ilgili şunları söyledi: “Acile gelen 1000’den fazla hastaya baktığımızda yüzde 80’i gerçek acil hasta değil. Yeni bir çalışmayla, madem vatandaşımızın bu ihtiyacı var, mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı da başlattık. Mesai dışı poliklinik veya vardiyalı polikliniği adı altına saat 23.00’e kadar, hastanelerimiz hastalara bakacaklar. Böylelikle acil servisteki, uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, ‘mesai kaydırma yeşil alan 2’ dediğimiz polikliniklere kaydırılarak, tedavi edilecekler. Ayaktan hastaların tedavisi başka bir alanda yapılacak. Acillerde bugünle (dün) birlikte yeni dönem diyebiliriz. Türkiye’de 63, İstanbul’da 16 hastanede bugünden itibaren yeni dönem başladı” dedi.
5 BİN YATAKLI YENİ HASTANE
Eyüp Gümüş, “Yeni tebliğimizde acil servislere önem veriyoruz çünkü acil servisler hastanelerin kalbidir. Ne kadar çok iyi çalışırsa o hastane iyi hizmet üretir. Bir araçla da geldiğinde vatandaşımıza vale hizmeti de sunacağız. Yanında hastası var, park edecek yer bulana kadar hasta ile beraber gezmeyecek. Gelecek bizim valemiz arabasını karşılayacak. Hastamızı alacağız ve acil servise yönlendireceğiz. Bununla ilgili öncelikle vale hizmeti, ikinci planda hasta karşılama elemanlarımız hastayı alacaklar. Hasta yakınlarının acilin kapısından sonra hastalarını içeri almalarını istemeyeceğiz. Biz alacağız. Bununla ilgili ekipleri kuruyoruz” dedi. İstanbul’da yeni hastanelerin yapılacağını belirten Gümüş, “Sancaktepe’de 4 bin yataklı şehir hastanemizin, bu yıl temelini atacağız. İstanbul’da 5 bin yataklı hastane yine birçok ilçemizde yapıyoruz” diye konuştu.
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