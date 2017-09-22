Kamyon makasından satır, tren rayından bıçak yapıyor

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"Bir kamyon makasından yaptığım satır kullanıma göre 100 yıl dahi dayanabilir. Tren rayından yaptığım kasap bıçakları, kamyon makasından dövdüğüm bıçaklar normal bıçaklara nazaran daha kalitelidir. Kesim ve kullanım olarak bu çelikler, kolay kolay körelmez. Tren rayından yaptığım bir kasap bıçağı ile büyük bir ağacı parçalayabilir ve sonunda tıraş olabilirsiniz. Asla keskinliğini kaybetmez. Yaptığım kasap bıçağının kalitesini müşterilerime anlatabilmek için önce odunu ardından bir kağıdı jilet gibi kesiyorum. Asla keskinliğini kaybetmediğini gösteriyorum."