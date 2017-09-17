‘Kanal Edirne’ projesinin yüzde 90’ı tamamlandı

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Edirne’de, Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan 7 bin 800 metrelik ‘Kanal Edirne’ projesinin 7 bin 100 metrelik bölümü tamamlandı.