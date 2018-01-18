Perşembe günleri ekrana gelen Kanatsız Kuşlar'da heyecan dorukta. İzleyicinin merak ettiği Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yayınlanan tanıtıma bakılırsa Tuba hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderiliyor.

KANATSIZ KUŞLAR 30. YENİ BÖLÜM

Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar.

Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir. Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar.

Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir. Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır. Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.

KANATSIZ KUŞLAR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI -1

KANATSIZ KUŞLAR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI -2

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Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar son bölüm

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