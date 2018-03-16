Kanatsız Kuşlar’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünde Nefise’nin kendine gelmesi herkesi sevindirdi. Ancak Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla adeta yıkıldı. Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açıldı. İşte Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı...

KANATSIZ KUŞLAR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanında Zeynep'in "Sen bırakmasan da gidiyorum" sözü büyük merak uyandırdı. İşte Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı;

KANATSIZ KUŞLAR 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.

Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.

Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.

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