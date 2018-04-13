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Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, İslam alemi tarafından dua ve ibadetler ile idrak ediliyor. Bu özel günde, göremediği yakınlarına SMS, WhatsApp veya Twitter yoluyla kandil mesajı göndermek isteyen okuyucularımız için en güzel Kandil mesajlarını derledik. İşte Miraç Kandili'nde gönderebileceğiniz en güzel Kandil mesajları ve resimli Kandil mesajları...