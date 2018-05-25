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"Bu tamamen Anadolu geleneğidir. Kuzulara, koçlara hatta koyunlara bunlar renk katar. Çünkü bir arada büyüyecekler, bir arada çoğalacaklar ve bir arada o doğal yapıyı benimseyip keşfedecekler. Kangal köpeğinin doğasında doğallık vardır, dağda gezen bir kurdun özünü yaban hayatta Kangal köpeğinde de görürsünüz. Kangal köpeklerinin doğal ortamda yetiştirilmesi gerekir. Kulübeye yerleştirildiğinde kesinlikle verim alınamaz."