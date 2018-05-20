İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya liderliğindeki ekip tarafından, kanser ilacı için geliştirilen bileşik, ABD Patent Ofisi Müdürlüğü'nden onay aldı.

YERLİ İLAÇ İÇİN DEV HAMLE: SAĞLIK TEKNOKENTİ

Avrupa Birliği patent sürecinin ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmayla ilgili konuşan Prof. Dr. Engin Ulukaya, "Kanser tedavisi artık hastanın moleküler yapısına göre belirlenmeli. Ancak bu şekilde uzun yaşam sürelerine ulaşılabilir çünkü her insanın kanseri farklı; dolayısıyla her hastanın farklı ilaç kullanması gerekiyor" dedi.

YERLİ KANSER İLACI İÇİN START VERİLDİ!

Ulukaya, en büyük hayallerinin Türkiye'ye kanser ilacı hediye etmek olduğunu vurgulayarak; "Tamamen bu ülkeye ait bir bileşik ortaya çıkardık ve bileşiğimiz ilk aşamalardan başarıyla geçti. Palladyum adı verilen bir metal kullandık. Bu metale, terpi, klor, sakkarin, barbitürat gibi yan bileşikler de takarak tamamen kendimize özgü çok sayıda yeni bileşikler ortaya çıkardık. Bu bileşiklerden biri, hücre kültür laboratuvarında çeşitli tümör hücrelerinde yapılan testlerden başarıyla geçti" dedi.