Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Karabük, Karaman, Kars’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Karabük, Karaman, Kars sahur vakitleri...

KARABÜK, KARAMAN, KARS SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Karabük'de sahur vakti (imsak) 03:36, Karaman'da 03:55, Kars'da 02:58 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAYLI'DAN RAMAZAN AYI MESAJI

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının önemi vurgulandı. Başkan Çaylı, “Sevgili Hemşehrilerimiz, af, mağfiret, feyz ve bereketlerle donatılmış bir ay olan, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmiş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Çaylı mesajında, “Gönül inceliği ve derinliği kazanan müminler, ahlaki ve insani meziyetlere daha yoğun bağlanmakta, fenalık ve kötülüklerden uzak durmaya daha fazla itina göstermektedirler. İlahi rahmet ve bereketin yağmur gibi yağdığı Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Yenice halkının Ramazan ayını kutluyor, her türlü kırgınlıkların, dargınlıkların, kötülüklerin terk edildiği, güzel günlerin başlangıcı olması dilek ve temennisiyle saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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