Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, Karabükspor'a konuk oldu.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARDEMİR KARABÜKSPOR-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Mustafa Yumlu'nun 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan konuk ekip, 58. dakikada Muğdat Çelik ve 74. dakikada penaltıdan Soner Aydoğdu'nun golleriyle skoru 3-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Akhisarspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Akhisarspor puanını 27'ye çıkarırken, Süper Lig'in son sırasında bulunan Karabükspor 12 puanda kaldı.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 3
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Süleyman Özay
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Stahl, Skulason, Osman Çelik (Dk. 83 Leandrinho), Kage (Dk. 62 Murat Akın), Ibanez, Alexe (Dk. 34 Ergin Keleş)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Larsson (Dk. 79 Bia), Eray Ataseven (Dk. 73 Bilal Kısa), Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın (Dk. 24 Muğdat Çelik), Seleznov
GOLLER: Dk. 41 Mustafa Yumlu, Dk. 58 Muğdat Çelik, Dk. 75 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Dk. 64 Ergin Keleş, Dk. 67 Leandrinho (Yedek kulübesinde), Dk. 74 Ferhat Görgülü, Dk. 76 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 69 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
22. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Osman Çelik ceza sahası önünden kaleye vurdu, top kaleci Lukac'tan döndü.
30. dakikada Larsson'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.
41. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sağ taraftan Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
49. dakikada soldan ceza alanına giren Seleznov'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.
58. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Muğdat Çelik'in şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan ağlara gitti: 0-2.
66. dakikada Ibanez'in ceza sahası içine ortasında, kale önünde Murat Akın'ın dokunduğu top, auta çıktı.
73. dakikada ceza sahası içinde Ferhat Görgülü'nün müdahalesiyle Seleznov yerde kalırken, hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.