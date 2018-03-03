Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftada Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. Maçın başından itibaren baskılı ve rahat bir oyun oynayan sarı-kırmızılılarda Gomis 4 gol attı. Konuk ekip ilk 45 dakikayı 6-0 önde tamamlarken maçı da 7-0'lık skorla, tarihi bir farkla kazandı. Galatasaraylı taraftarlar, Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin'in yaptığı prim açıklamasını hatırlatarak tepki gösterdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 3, 2018

12 puanla ligin son sırasına demir atmış Kardemir Karabükspor'da Mehmet Aytekin, maç öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Takımımızda Galatasaray maçı öncesi moraller yüksek. Heyecan son aşamada desek yeridir. Futbolcularımız çıkış yapmak istiyor. Final niteliğinde olacak. Biz bu maçı çıkış maçı olarak görüyoruz. Galatasaray'a sürprizimiz olacak. Hedefimiz 3 puan ama en az 1 puan desek abartmış olmayız. Hocamız yüksek konsantrasyondan bahsediyor. İş adamlarından destek var. Primlerimizi yükselttik. Oyuncularımızda moral-motivasyon zirvede diyebiliriz. Kendi sisteminizden hariç, iş adamlarından da destek var. Silkelenelim dedik. Güzel bir başlangıç yapmak ve devamını getirmek istiyoruz."

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Madem prim vermişler, durmak yok. 10 olsun!"

"Sezonu bitirecek paraları yok ama Galatasaray galibiyetine prim veriliyor! İşte prim"

"Sadece Galatasaray maçına özel olarak 'Prim veriyorum' derseniz, karşınızda böyle iştahlı bir takım görürsünüz. Kendi düşen ağlamaz"

"Karabük'te prim motivasyonu pek işe yaramamış gibi..."

"Karabükspor bize sürpriz yapacaktı."

"Karabükspor başkanının bahsettiği sürpriz, sanırım yaklaşan tarihi fark olmalı. Başka bir şey bulamıyorum"

"Karabükspor başkanının bahsettiği sürprizi merakla bekliyorum, hala göremedim."