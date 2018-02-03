Karaman'da bir komiser yardımcısı, üç meslektaşıyla gittiği kokoreççide, kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu tokatlarken, kasada duran işyeri sahibini yumruklayıp, başına tabanca doğrulttu. Kavga sırasında işyerinde yemek yiyen müşteriler ise dışarı kaçtı.
İHA'nın haberine göre olay, geçen 28 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya'da görevli komiser yardımcısı E.E, Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi B.Ş. ve Konya'da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman'da, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E, yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, müşterilerin yanında tokat attı.
Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumruklamaya başladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada diğer polis ise kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekatçı B.Ş. ise önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.
O ANLAR KAMERADA
Kavga sırasında komiser yardımcısı E.E, belindeki tabancasını çıkarıp, işyeri sahibi Fatih Taşkıran'ın başına doğrulttu. E.E'nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer işyeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir işyeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İşyerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, kokoreççinin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kokoreççi Fatih Taşkıran ise, dükkanında olay çıkaran polislerden şikayetçi oldu.
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