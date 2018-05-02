Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle YSK'ye geldi.

AA'nın haberine göre; çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.

YSK Başkanı Sadi Güven ve Kurul üyeleriyle görüştüklerini de aktaran Temel Karamollaoğlu, "'Hayırlı olsun' diyorum. İnşallah seçimler sonunda bir kere daha böyle bir araya gelir seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız." dedi.

Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

Bir gazetecinin, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle denildi." ifadesi üzerine Karamollaoğlu, "Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekildeki kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum, cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz." diye konuştu.

"100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz." şeklindeki soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bunu da iktidar partisi polemik konusu haline getirmeye çalışıyor. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'yım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii, 'Partinin adayıdır, değildir' böyle boş laflarla, zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu, boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar."

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