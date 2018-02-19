Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmeyi Hürriyet'ten İpek Özbey'e anlattı. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ittifak teklif etmediğini söyledi. "Biz bir aday çıkaracağız" diyen Karamollaoğlu, "Yeri geldiğinde herkesle görüşebiliriz. Bizim şu anda üzerinde durduğumuz en önemli konu ittifak değil. İnsanlar fikirlerini rahatça söyleyemiyorlar. Tansiyonun düşmesi, insanların fikirlerini ortaya koymalarıyla mümkün, yoksa düşmez. Kutuplaşma bize zarar verir. Geçici olarak birilerine fayda sağlıyormuş gibi görünse de uzun vadede zarar verir. Adalet önemlidir. Bu görüşlerimizi dile getirdik." dedi.
İttifak için henüz bir aday belirlemediklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Daha adayımızı belirlemedik. Bu konu ne genel idare kurulumuzda ne de yönetim kurulumuzda gündeme geldi. Söylediğim: “Siz mahalli seçime hazırlanın. Seçim sathı mahalline yakın önce kendi teşkilatlarımız içinde çalışma yapalım. Birkaç adayın ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Toplum bunlara nasıl bakıyor, yoklayalım ve adayımızı açıklayalım.” ifadelerini kullandı.
"İttifak bizim adayımızla olursa neden itiraz edelim" diyen Karamollaoğu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak da "Abdullah Gül bizimle geçmişte siyaset yapmış bir isim. “Tamamen devre dışıdır” diyemeyiz ama “adayımız” da diyemeyiz" dedi.
İttifak için herkesle bir araya gelebileceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Abdullah Bey’i incitecek bir söz de kullanmayız. Bizim perspektifimiz biraz daha geniş. Herkesle bir araya gelme imkânımız var. Şu anda kimseyi elimine etme hakkımız yok" diye konuştu.
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