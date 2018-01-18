Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıya, ulusal medyanın temsilcileri katılırken, Karamollaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın aktardığına göre, Karamollaoğlu, uzun zamandır siyasetin içerisinde olduğunu ancak bu kadar badireli bir döneme girildiğini hatırlamadığını, ihtilal dönemlerinde dahi kısa süreli bir baskı oluştuğunu, sonrasında fikirlerin tekrar dile getirebildiğini, bugün yaşananların da üzücü olduğunu savundu.

YARGIYA ELEŞTİRİ

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin bu kadar karmaşık bir noktaya gelmediğini savunan Karamollaoğlu, "Irak, Suriye, Mısır, Libya bir kaosun içerisinde, nereye baksak üzüntü verici gelişmeler var. Memleketteki kutuplaşmayı en ciddi tehlike olarak görüyoruz çünkü kutuplaşma diyaloğu ortadan kaldırıyor. Sıkıntılı bir noktaya girdik, en çok tedirgin eden, artık adalet mekanizmasına güvenin kalmaması. İki gazetecinin tahliyesi noktasında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı, yerel mahkemenin kabul etmemesi ve yerel mahkemenin kararının şu anda icra edilir durumda olması. Benim kanaatim hukukun bittiği nokta çünkü anayasa en üst mercidir, anayasa mahkemesinin verdiği kararlara itiraz da edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"S-400 ALIMI İSABETLİ BİR KARAR"

Savunma sanayisi noktasında Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini almasının isabetli bir karar olduğuna vurgu yapan Karamollaoğlu, ancak eğitim konusunda hala bir karmaşa olduğunu henüz üstesinden gelinemediğini aktardı.

AFRİN OPERASYONU

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu için de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Amerika, akıl almaz bir şekilde bu bölgeyi silahlandırıyor. 4 bin 900-5 bin tır silah gönderiyor. Kim kullanacak bunu? Eninde sonunda onları yine Amerikalılar kullanacaklar çünkü Amerikalılar o silahları kullanmak üzere yetiştirilmişler, öbürleri 3 ay içinde o silahları kullanamazlar. Amerika, orada barış ne kadar bozulursa o kadar memnun. Afrin'e girdik, çıktık, bu Suriye problemini çözecek mi? Kuzeyde bir koridor oluşmasını engelleyeceğiz, bizim derdimiz bu. Ben hükümetin bu noktadaki tavrının kapsamlı olmadığı, bu yaklaşımın oradaki problemi çözmeyeceği kanaatindeyim. İncirlik Üssü, kurulduğundan beri bizim bilmediğimiz işler çevriliyor. Artık o üssün Amerika'ya da faydası yok gibi geliyor bana, Amerika da yavaş yavaş İncirlik'ten elini çekmeye çalışıyor çünkü artık Suriye'nin içerisinde Amerika'nın yeteri kadar üssü var."

"ÖYLE BİR ADAY ÇIKARMAMIZ İCAP EDER Kİ..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aday çıkaracaklarını belirten Karamollaoğlu, "Öyle bir aday çıkarmamız icap eder ki, bütün partilerin tabanından oy alabilsin. Bu o kadar kolay bir iş değil, bu ne demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından oy alması icap eder, Ülkücü tabandan oy alması icap eder, HDP tabanından oy alması icap eder, AK Parti'den ümidini kesen AK Partililerden oy alması icap eder. En zor iş ama ben bunun aşılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

" ABDULLAH GÜL KIYMETLİ KARDEŞİMİZ, ELBETTE ADAY OLMA İHTİMALİ OLUR"

Temel Karamollaoğlu, şu anda farklı düşünen partilerle ittifak sağlanabileceğini düşündüğünü dile getirerek, güçlü bir meclis olması gerektiği ve seçim barajının kalkması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmayacağını düşündüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Birinci turda bile netice alacak bir aday çıkabilir." dedi.

Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

"Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz, elbette aday olma ihtimali olur. Ama 'şu anda adayımızdır' demek şu anda doğru olmaz. Fakat bu vasıflara uygun bir insan. Burada iki husus var; kendisi böyle bir noktada, 'ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim' diyebilir, demesi gerekiyor. İkincisi; diğer tarafta da onun seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması icap ediyor. Bunlar sağlanırsa, o da olabilir, başkaları da olabilir. Ama başka isimler de bizim kulağımıza geliyor."CHP ile ittifak konusundaki soruya ise Karamollaoğlu, bu konuda bir yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

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