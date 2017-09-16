Karatay Üniversitesi öğrencileri elektrikli otomobil ürettti

4 metre uzunluğundaki elektrikli araç, 6 kW batarya gücüyle 110 km hıza ulaşabiliyor.

Geçmiş senelerde yapılan araçların tecrübesiyle Ömer Emre Gümüşel, Hakan Güneş, Mahmud Sami Çınar, Muhammed Emin Arı, Ahmet Keskin, Mehmet Çolak, Mustafa Yayangil, Mehmet Akif Süllü ve Mahmut Yarar'dan oluşan ekibin gerçekleştirdiği projede "DİRİLİŞ 1251", motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, batarya paketlemesi, telemetri, araç kontrol sistemi ve mekanik aksam bakımından tamamen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı olarak yerlilik alanında dikkat çekiyor.

İHA'nn haberine göre, Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli otomobil konusunda ciddi bir biçimde çalışan Konya'ya üniversitemiz de gerçekleştirdiği projelerle destek vermeye devam ediyor.

Ayrıca bu tarihî sorumluluğa Konya, ev sahipliği yapmaya hazır. Kendi yerli otomobilimizi üretmemizin Türkiye için önemi üzerinde daha çok durmayı ve daha fazla çalışarak üniversite sanayi iş birliğiyle bu sorumluluğun üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Diriliş 1251 adlı aracımızı daha da geliştireceklerine dair inancımı tüm kalbimle taşıyorum" dedi.

DİRİLİŞ 1251

YERLİ OTOMOBİL

Karatay Üniversitesi yerli otomobil