Süper Lig'den düşmesi haftalar önceden kesinleşen Kardemir Karabükspor, kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor'u 32. hafta maçında konuk etti.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARDEMİR KARABÜKSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Konyaspor, üstünlük golünü ilk yarının sonlarında penaltıdan buldu. 35. dakikada ceza sahasına sol taraftan giren Fofana, rakip ceza alanı içerisinde yerde kaldı ve Konyaspor penaltı kazandı.Samuel Eto'o, penaltı vuruşunu 37. dakikada gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor, 3 puanı tek golle hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 35 yaparak son iki haftaya girilirken biraz nefes aldı ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeye başladı. Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 - ATİKER KONYASPOR: 0

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 83 Kage), Murat Akın (Dk. 63 Leandrinho), Traore, Alican Karadağ (Dk. 46 Cem Özdemir), Ibanez, Ergin Keleş

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 44 Ferhat Öztorun), Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Vedat Bora), Jonsson, Milosevic, Bourabia, Fofana, Eto'o (Jahovic)

SARI KART: Dk. 21 Alican Karadağ, Dk. 52 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 55 Traore, Dk. 79 Ergin Keleş, Dk. 81 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 24 Ali Turan, Dk. 72 Bourabia (Atiker Konyaspor)

GOL: Dk. 37 Eto'o (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.

35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

37. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.