Kardemir Karabükspor düşüşe geçti

Geçen sezon 34 haftalık periyodu 43 puanla 11. sırada tamamlayan ve 2017-2018 sezonuna 4'ü yabancı olmak üzere 6 futbolcu takviyesiyle başlayan kırmızı-mavili ekip, lige deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak başladı.
İkinci haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Karabük ekibi, üçüncü hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Bu maçtan da 1-1'lik sonuç alan Kardemir Karabükspor, dördüncü haftada Beşiktaş'a sahasında 1-0, beşinci haftada da konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-1 kaybetti.
İlk 3 haftanın ardından ligde 5. sırada yer bulan Karadeniz ekibi, iki yenilgi sonrası 5. haftada 12. sıraya kadar geriledi.
DEPLASMAN FOBİSİ
Geçen sezon deplasmanda sadece 2 maç kazanabilen Karabük ekibi, bu sezon henüz dış sahada galibiyetle tanışamadı. Ligde 5 maçın 3'ünü dışarıda oynayan Kardemir Karabükspor, bu karşılaşmalarda iki beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Geride kalan 5 maçın birini kazanan, ikişer maçtan beraberlikle ve mağlubiyetle ayrılan ve hanesine 5 puan yazdıran Kardemir Karabükspor, ligin 6. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
TANKUT: "SIRALAMADA ÜSTLERDE YER EDİNİRİZ"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını söyledi.
İşçi takımı olduklarını belirten Tankut, "İlk hedefimizi başardıktan sonra geçen yılki yerimizin üstünde bir yerde ligi bitirmeyi amaçladık. Takımın başına yeni bir teknik ekip getirdik. Erkan Sözeri hocayla anlaştık. Bunun yanında çekirdek kadroyu koruyarak 6 takviye yaptık. İlk 3 maçımızda istediğimiz oyunu oynadık ve puanlar aldık. Beşiktaş gibi son iki sezonu şampiyon bitirmiş bir ekibi ağırladık. Bu maçı iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Son olarak Akhisarspor'a konuk olduk ve bu karşılaşmada da iyi oyuna rağmen mağlubiyet aldık." diye konuştu.
Daha ligin başında olduklarını belirten Tankut, "İyi bir ekibe sahibiz. Bu ekiple hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Lig her geçen sezon daha zorlaşıyor ve her takım tedbirini alıyor. Ligde her takım bir diğerini yenebilecek güce sahip. Biz rakiplere bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. İç saha performansımızı dış sahalara da taşıyabilirsek kendimize sıralamada üstlerde yer ediniriz." ifadelerini kullandı.
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