Kardemir Karabükspor'un olağanüstü genel kurulunda kulübün eski yöneticilerinden iş adamı Ziya Ünsal başkanlığa seçildi.
Finansal açıdan zor günler yaşayan ve daha önce 3 kez ertelenen Kardemir Karabükspor'un olağanüstü genel kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Seçime, daha önce kulüpte asbaşkanlık ve basın sözcülüğü görevlerinde bulunan iş adamı Ziya Ünsal başkanlığındaki tek liste ile gidildi. İstifa eden eski başkan Ferudun Tankut kongreye katılmazken, başkanlık koltuğunda oturduğu dönem idari ve mali yönden ibra edilmedi. Kulübün 190 milyon 893 bin TL borcu olduğu, sezonu bitirebilmek için acil olarak 54 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu belirtildi. Seçimde kullanılan 94 oyun 90'nını alan Ziya Ünsal başkanlığa seçildi.
Ziya Ünsal yaptığı konuşmada, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Herkesin içinin acıdığını ben biliyorum. Bu süreç tamamlanmış oldu. Bu sürece katkı veren başta valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkes çok gayret gösterdi. Bu bir görevlendirme de diyebiliriz, bir şehrin kucaklanması da. Artık yeni baştan kulübün tekrar ayağa kalması diyebiliriz. Önümüzde çok büyük bir yolumuz var. Sürecin zorluğunu biliyoruz" dedi.
Kentteki sanayicilerin, iş adamalarının ve Kardemir'in, kulübe sahip çıkacaklarını bilerek bu yola çıktığına dikkat çeken Ünsal, şöyle devam etti:
"Bu yükün farkındayız. Kime karşı hesap vereceğimizi çok iyi biliyorum. Önümüzdeki tablo inşallah iyi olacak. Bunu biliyorum ve bunun için bu göreve geldik. Kardemir Karabükspor için hep birlikte olmaya ve statlara davet ediyorum. Önerilerinizi, dilek ve temennilerinizi her zaman bekliyorum. İnşallah Kardemir Karabükspor özlenen yerde kendisini muhafaza edecek. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda selamete ereceğiz."
Tebrikleri kabul eden başkan Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, takımlarının akşam saatlerinde deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını izlemek için Konya'ya hareket etti.
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