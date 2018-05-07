Karganın bahar temizliği!

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Richmond Parkı’nı ziyaret edenler, sıra dışı bir ana tanıklık etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre parkta koruma altında bulunan 630 geyikten birinin burnunun hemen üstüne bir karga konmuştu.

Karganın varlığından rahatsız olmayan geyik, onun tüylerinin arasından kene ve böcekleri ayıklamasına da izin verdi. Geriye bu harika fotoğraf kaldı.

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